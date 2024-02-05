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5 февраля, 22:51

Гуренко: «Зачем Лантратову что-то менять, если в «Локомотиве» он номер один?»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о том, стоит ли железнодорожникам продавать вратаря Илью Лантратова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболистом интересовался «Спартак».

«Я думаю, он останется. А смысл ему что-то менять? В «Локомотиве» и «Спартаке» плюс-минус одинаковые условия. Зачем бегать из команды в команду? Тебе здесь доверяют, ты здесь номер один. Для чего куда-то переходить? Зарплаты сейчас везде более-менее одинаковые. Он же не переходит в «Манчестер Юнайтед» или «Челси». Да, есть «Зенит», но не все решают деньги», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гуренко.

В текущем сезоне 28-летний Лантратов провел 18 матчей в РПЛ, пропустил 23 мяча и 4 игры отстоял на ноль. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005551399_gurenko_zachem_lantratovu_perehodit_v_spartak_esli_v_lokomotive_on_nomer_odin
Илья Лантратов
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
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