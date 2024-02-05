Гуренко: «Зачем Лантратову что-то менять, если в «Локомотиве» он номер один?»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о том, стоит ли железнодорожникам продавать вратаря Илью Лантратова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболистом интересовался «Спартак».

«Я думаю, он останется. А смысл ему что-то менять? В «Локомотиве» и «Спартаке» плюс-минус одинаковые условия. Зачем бегать из команды в команду? Тебе здесь доверяют, ты здесь номер один. Для чего куда-то переходить? Зарплаты сейчас везде более-менее одинаковые. Он же не переходит в «Манчестер Юнайтед» или «Челси». Да, есть «Зенит», но не все решают деньги», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гуренко.

В текущем сезоне 28-летний Лантратов провел 18 матчей в РПЛ, пропустил 23 мяча и 4 игры отстоял на ноль. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.