«Сочи» объявил о переходе нападающего сборной Венесуэлы Кордовы

«Сочи» объявил о трансфере нападающего «Аланьяспора» Серхио Кордовы.

Соглашение предполагает аренду до конца этого сезона с возможностью выкупа при выполнении определенных условий.

В этом сезоне 26-летний венесуэлец провел за турецкий клуб 21 матч, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

За свою карьеру Кордова выступал в «Аугсбурге», «Каракасе» и клубах МЛС — «Ванкувере» и «Реал Солт-Лейк».

В составе сборной Венесуэлы форвард провел 18 матчей и не отметился забитыми голами.