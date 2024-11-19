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Гурцкая: «Я бы поставил Самедова спортивным директором «Спартака»

Даниил Аршавский
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Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал увольнение Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака».

10 ноября пресс-служба московского клуба сообщила об отставке португальского специалиста, который занимал пост спортивного директора красно-белых с конца 2023 года. По сведениям «РБК Спорт», в «Спартаке» были недовольны работой Амарала на трансферном рынке.

«Я бы поставил Александра Самедова спортивным директором. Он спартаковец. Самедов прошел два года очень тяжелой практики в «Факеле», знает, как экономить деньги. Для него украсть со «Спартака» не цель. Ему будет стыдно, когда ты будешь задавать вопрос: тебе не стыдно за это? Ему стыдно реально будет. Амаралу плевать на это все», — цитирует Гурцкая «РБ Спорт».

Экс-хавбек «Спартака» Самедов занимает пост старшего селекционера в «Факеле» с июня 2022 года. Кроме того, 40-летний специалист проходит обучение в академии РФС, А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Самедов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тимур Гурцкая
Томаш Амарал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
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Кр. Советов – Ахмат
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