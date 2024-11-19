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Силкин: «Динамо» становится все дальше от футбола»

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с клубом медиалиги «Амкал» (2:3).

«Смотрел матч «Динамо» с «Амкалом», и ощущения у меня не очень. Для чего за «Динамо» вышли актер и девочка? Я не понимаю эти вещи. Если это спорт, то он должен оставаться спортом, а не какая-то смесь. Игрокам тоже трудно настроиться на такой матч. «Динамо» становится все дальше от футбола из-за такого. Проводят никому не нужные матчи, а люди за это деньги заплатили, хотели увидеть зрелище», — цитирует Силкина Legalbet.

Встреча «Динамо» и «Амкала» состоялась в воскресенье, 17 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу медийной команды.

Источник: Legalbet
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