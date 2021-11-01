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Колосков — о невызове Агаларова: «Он у нас Месси или Роналду? И что, если он лучший бомбардир?»

14:36
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на итоговый список сборной России по футболу на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях).

«У нас Агаларов — это Месси или Роналду, что ли? Он был в сборной команды, с ним познакомились. И что, если он сейчас лучший бомбардир? Одно дело играть в «Уфе», а другое дело играть за сборную. Никаких удивлений меня нет. Они же оценивают в комплексе того или иного игрока. Вызов Сергеева? Тогда он им больше подходит и больше импонирует тренерам. Он очевидно подходит той структуре игры, которую пропагандирует тренер своей команде», — сказал Колосков.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел 13 матчей в Тинькофф чемпионате России и забил 11 мячей.

Сборная России по футболу сыграет в заключительных матчах квалификации ЧМ-2022 с Кипром 11 ноября в Санкт-Петербурге и с Хорватией в Сплите 14 ноября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Данил Алешин все материалы автора

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Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
1


  • zentmaison

    Нам вообще-то голы нужны, а их забивают лучшие бомбардиры!

    01.11.2021