Колосков — о невызове Агаларова: «Он у нас Месси или Роналду? И что, если он лучший бомбардир?»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на итоговый список сборной России по футболу на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях).
«У нас Агаларов — это Месси или Роналду, что ли? Он был в сборной команды, с ним познакомились. И что, если он сейчас лучший бомбардир? Одно дело играть в «Уфе», а другое дело играть за сборную. Никаких удивлений меня нет. Они же оценивают в комплексе того или иного игрока. Вызов Сергеева? Тогда он им больше подходит и больше импонирует тренерам. Он очевидно подходит той структуре игры, которую пропагандирует тренер своей команде», — сказал Колосков.
В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел 13 матчей в Тинькофф чемпионате России и забил 11 мячей.
Сборная России по футболу сыграет в заключительных матчах квалификации ЧМ-2022 с Кипром 11 ноября в Санкт-Петербурге и с Хорватией в Сплите 14 ноября.
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Нам вообще-то голы нужны, а их забивают лучшие бомбардиры!
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