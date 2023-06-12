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Сегодня, 11:15

Гунько — о работе в «Спартаке»: «Руководство понимало, что шансов вырулить у меня мало»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Дмитрий Гунько.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как повлияла на его тренерскую карьеру работа во главе «Спартака» в 2014 году.

— Ваш нынешний президент клуба в «Урарту» Джеван Челоянц вроде бы был единственным членом совета директоров, который голосовал против отставки Карпина.

— Да, он об этом говорил. Но, когда его предложение не прошло и отставка состоялась, именно он сказал: «Давайте поставим Гунько». Было много разных движений, но так сложились обстоятельства. Меня оставили на 11 туров до конца сезона.

— Они получились по результатам далеко не идеальными: три победы, ничья, пять поражений. Как думаете, тот отрезок помог вашей дальнейшей карьере или, наоборот, притормозил ее?

— Руководство «Спартака», в том числе Леонид Арнольдович, понимало, что шансов вырулить в тот момент у меня было мало, и разговор шел такой, что любой тренер, который придет с нового сезона, оставит меня в штабе первой команды. Но пришел Мурат Якин, и то решение сошло на нет. Я остался помощником генерального директора «Спартака» по развитию молодежного футбола. Начал заниматься административной деятельностью, и вот это чуть-чуть тормознуло тренерскую карьеру. Предложения-то возглавить разные клубы в тот момент были.

— А какие?

— Саратовский «Сокол», «Балтика», «Нижний Новгород», «Химки». Разговоры были достаточно предметными. Но мне не все нравилось в тех проектах, и я остался в «Спартаке». Через какое-то время появился «Спартак-2», я вернулся к тренерской деятельности и еще достаточно долгое время провел в «Спартаке». В общей сложности в разных ролях, не считая игровые годы, 12 лет — с 2008 по 2020-й, — сказал Гунько.

Гунько был исполняющим обязанности тренера «Спартака» с марта по июнь 2014 года. Под его руководством красно-белые заняли шестое место в РПЛ в сезоне-2013/14.

Полностью интервью Дмитрия Гунько читайте на сайте «СЭ».

Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урарту
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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