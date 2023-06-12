Гунько — о работе в «Спартаке»: «Руководство понимало, что шансов вырулить у меня мало»
Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как повлияла на его тренерскую карьеру работа во главе «Спартака» в 2014 году.
— Ваш нынешний президент клуба в «Урарту» Джеван Челоянц вроде бы был единственным членом совета директоров, который голосовал против отставки Карпина.
— Да, он об этом говорил. Но, когда его предложение не прошло и отставка состоялась, именно он сказал: «Давайте поставим Гунько». Было много разных движений, но так сложились обстоятельства. Меня оставили на 11 туров до конца сезона.
— Они получились по результатам далеко не идеальными: три победы, ничья, пять поражений. Как думаете, тот отрезок помог вашей дальнейшей карьере или, наоборот, притормозил ее?
— Руководство «Спартака», в том числе Леонид Арнольдович, понимало, что шансов вырулить в тот момент у меня было мало, и разговор шел такой, что любой тренер, который придет с нового сезона, оставит меня в штабе первой команды. Но пришел Мурат Якин, и то решение сошло на нет. Я остался помощником генерального директора «Спартака» по развитию молодежного футбола. Начал заниматься административной деятельностью, и вот это чуть-чуть тормознуло тренерскую карьеру. Предложения-то возглавить разные клубы в тот момент были.
— А какие?
— Саратовский «Сокол», «Балтика», «Нижний Новгород», «Химки». Разговоры были достаточно предметными. Но мне не все нравилось в тех проектах, и я остался в «Спартаке». Через какое-то время появился «Спартак-2», я вернулся к тренерской деятельности и еще достаточно долгое время провел в «Спартаке». В общей сложности в разных ролях, не считая игровые годы, 12 лет — с 2008 по 2020-й, — сказал Гунько.
Гунько был исполняющим обязанности тренера «Спартака» с марта по июнь 2014 года. Под его руководством красно-белые заняли шестое место в РПЛ в сезоне-2013/14.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9