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Сегодня, 11:08

Ионов — о будущем: «Задача продолжить играть в футбол и бороться за титулы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Алексей Ионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-игрок «Краснодара» Алексей Ионов в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем.

— Знал ли кто-то о вашем уходе из «Краснодара» до суперфинала?

— Мы это знали, понимали. Оставалась последняя игра. Я сказал, что на меня можно рассчитывать, что отдам все силы. На тренировках я тоже работал. Обо всем, что касается будущего, говорить уже после.

— Ваша задача — продолжить карьеру в РПЛ?

— Прежде всего продолжить играть в футбол, бороться за титулы, трофеи. Вот что главное.

— Вы могли вести переговоры, так как действовало правило шести месяцев. Кто-то обращался уже?

— Да неважно, если честно.

11 июня стало известно, что 34-летний хавбек покидает «Краснодар» в связи с истечением срока действия контракта.

Ионов выступал за «быков» с осени 2020 года. Он провел за клуб 84 матча, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

Ранее «СЭ» сообщал, что футболист продолжит карьеру в «Ростове». Ранее Ионов уже играл за ростовскую команду с августа 2017 по октябрь 2020 года — 87 матчей, 18 голов и 12 голевых передач.

Алексей Ионов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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П
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Эдуард Сперцян

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
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Спартак

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