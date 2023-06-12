Гунько — о работе в «Химках»: «Это настоящий сериал, реалити-шоу!»

Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как работал главным тренером «Химок» в течение восьми туров в 2020 году.

— Перед Арменией вы восемь туров, увы, без особого успеха, проработали в «Химках». Между Сергеем Юраном и Игорем Черевченко. Это был фантастический цирк и бардак?

— Ха-ха! Честно, даже вспоминать об этом времени не хочу. Назначение случилось в ночь. Я сказал «да», потому что сидел в академии и понимал, что надо делать шаг вперед. Для себя понимал, что я тренер, работник полей, а не кабинетов и кресел. Во мне это бурлило, хотя и административной работе тоже отдавался полностью и, надеюсь, принес пользу.

А за «Химками» до сих пор внимательно слежу. Смена тренеров, высказывания руководителей, другие приключения — когда узнал кое-что изнутри, мне все это безумно интересно, ха-ха! Это настоящий сериал, реалити-шоу! И в одной серии я снимался.

— Какая самая дикая история из того периода вспоминается?

— Когда все в «Химках» ждали большого количества футболистов «Спартака» в аренду, но в лиге собралось экстренное совещание, и прямо по ходу сезона внесли изменение в регламент: теперь из одной команды нельзя было арендовать больше двух игроков. Хотя в тот момент в «Сочи» из «Зенита» было девять человек, что ли. Но на нас эту лавочку прикрыли. Это внешняя оболочка истории. Внутреннюю же предпочту оставить при себе.

— Вас поэтому туда и пригласили, что ждали группу спартаковцев, с которыми вы работали?

— Идея, может быть, такая и была. Большего сказать не могу, да многого и не знаю. В итоге все пришлось переигрывать на ходу, и получили то, что получили, — сказал Гунько.

47-летний специалист возглавлял «Химки» с августа по сентябрь 2020 года. Под его руководством подмосковная команда провела 9 матчей, одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и уступила в 5 играх.

Полностью интервью Дмитрия Гунько читайте на сайте «СЭ».