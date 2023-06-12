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Сегодня, 11:30

Гунько — о работе в «Химках»: «Это настоящий сериал, реалити-шоу!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Дмитрий Гунько.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как работал главным тренером «Химок» в течение восьми туров в 2020 году.

— Перед Арменией вы восемь туров, увы, без особого успеха, проработали в «Химках». Между Сергеем Юраном и Игорем Черевченко. Это был фантастический цирк и бардак?

— Ха-ха! Честно, даже вспоминать об этом времени не хочу. Назначение случилось в ночь. Я сказал «да», потому что сидел в академии и понимал, что надо делать шаг вперед. Для себя понимал, что я тренер, работник полей, а не кабинетов и кресел. Во мне это бурлило, хотя и административной работе тоже отдавался полностью и, надеюсь, принес пользу.

А за «Химками» до сих пор внимательно слежу. Смена тренеров, высказывания руководителей, другие приключения — когда узнал кое-что изнутри, мне все это безумно интересно, ха-ха! Это настоящий сериал, реалити-шоу! И в одной серии я снимался.

— Какая самая дикая история из того периода вспоминается?

— Когда все в «Химках» ждали большого количества футболистов «Спартака» в аренду, но в лиге собралось экстренное совещание, и прямо по ходу сезона внесли изменение в регламент: теперь из одной команды нельзя было арендовать больше двух игроков. Хотя в тот момент в «Сочи» из «Зенита» было девять человек, что ли. Но на нас эту лавочку прикрыли. Это внешняя оболочка истории. Внутреннюю же предпочту оставить при себе.

— Вас поэтому туда и пригласили, что ждали группу спартаковцев, с которыми вы работали?

— Идея, может быть, такая и была. Большего сказать не могу, да многого и не знаю. В итоге все пришлось переигрывать на ходу, и получили то, что получили, — сказал Гунько.

47-летний специалист возглавлял «Химки» с августа по сентябрь 2020 года. Под его руководством подмосковная команда провела 9 матчей, одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и уступила в 5 играх.

Полностью интервью Дмитрия Гунько читайте на сайте «СЭ».

Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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