Губерниев об ошибках судей в пользу «Спартака»: «Нужно играть в футбол и не заниматься такой ерундой, как Соболев»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что в сезоне-2022/23 чемпионата России судьи сделали 15 ошибок в пользу «Спартака».

«Замечал ли я в течение сезона, что судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака»? Я замечал в течение сезона, что «Спартак» хуже играл в футбол и из-за этого не занял второе место. К концу сезона команда играла в футбол хуже, чем в середине и в начале. Ну и, собственно говоря, можно поздравить команду с бронзой. А с другой стороны, можно говорить о том, что все было в их руках, а не в руках судей. Если что-то не нравится, надо подавать в соответствующие инстанции, вот и все. Мне кажется, что надо просто хорошо играть в футбол. И не заниматься ерундой, типа той, что занимался Соболев», — сказал Губерниев «СЭ».

«СЭ» посчитал число ошибочных решений, принятых арбитрами в матчах чемпионата России-2022/23. Чаще всего судьи ошибались в пользу «Спартака» (15 раз) и «Химок» (13). Но при этом 14 раз вердикт рефери был ошибочно вынесен против красно-белых.

(Валерия Яшвили)