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Виллиам: «Малком и Вендел могут уйти из «Зенита». Но будут ли они счастливы в других клубах?»

Алина Савинова
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Виллиам де Оливейра, ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответил на вопрос о возможном уходе из клуба бразильских игроков Малкома и Вендела.

«Думаю, многие останутся. У нас ведь есть не только бразильцы, но и колумбийцы. Если все они уходят, придется строить новую команду. Хотя понятно, что незаменимых нет. Если кто-то хочет уйти — пожалуйста. Мы не можем никогда удерживать. Но нам никто об этом не говорит. У нас для игроков есть все условия для этого. Им хорошо. Понятно, что Лига чемпионов важна — это нормально. Но один вопрос желания, другой — реальных возможностей. Малком может уйти и играть на уровне Лиги чемпионов? Может. Вендел? Тоже да. Читал в прессе про интерес от «Ромы». Но будут ли они счастливы в этих клубах? Будут ли получать столько же игрового времени? Я не знаю», — цитирует Оливейру Metaratings.ru.

3 июня агент Малкома Луис Гарсия заявил, что футболистом интересуются команды топ-5 европейских чемпионатов. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей в РПЛ, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.

Вендел перешел в клуб из Санкт-Петербурга в 2020 году. На его счету 8 голов и 3 результативные передачи в 25 играх прошедшего чемпионата России.

Источник: https://metaratings.ru/news/villiam-malkom-i-vendel-mogut-uiti-iz-zenita-i-igrat-na-urovne-lch-no-budut-li-oni-schastlivy-v-drugikh-klubakh-256488/
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
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3.06 17:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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Зенит

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Александр Соболев

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