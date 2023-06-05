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Сегодня, 16:14

Попов высказался о наибольшем количестве судейских ошибок в пользу московского «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о наибольшем количестве судейских ошибок в пользу московского «Спартака» в минувшем сезоне РПЛ.

«Чаще всего в сезоне РПЛ судьи ошибались в пользу «Спартака» — 15 раз? Еще и ошибок больше в сторону «Спартака». Это говорит об очень слабой квалификации судей у нас. В матчах «Спартака» они всегда в стрессовой ситуации. Посмотрите, как себя ведет «Спартак» в матчах, будто они в медиалиге играют. «Спартак» проводил индивидуальную встречу с главой судейского комитета? Это никак не связано. Это просто совпадение. Любой клуб может провести такую встречу. Запрещено, что ли?! Все начали стонать и вякать. Так проведите тоже. Открытое общество, все могут поговорить. Любой человек, который что-то замышляет, будет действовать тихо. Не думаю, что здесь есть подвох. Недавно Николаев сказал в каком-то интервью, что судья на пульсе 200 не может объявить на весь стадион свое решение. Получается, у нас судьи даже свои мысли сказать не могут в микрофон, то тогда какие решения они на поле принимают на пульсе 200? Они просто не готовы работать на таком уровне. У них нет стабильности, чтобы принимать решение в стрессовой ситуации. Слабая квалификация», — приводит слова Попова Legalbet.

В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» набрал 54 очка и финишировал на третьем месте в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/vse-nachali-stonat-i-vyakat-popov-o-naibolshem/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексей Попов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
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 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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