«Крылья Советов» подписали новые контракты с Якубой и Пиняевым

«Крылья Советов» продлили контракты с двумя игроками команды.

Клуб подписал новое соглашение с полузащитником Денисом Якубой до конца сезона-2024/25. Также «Крылья» переподписали контракт с полузащитником Сергеем Пиняевым.

Якуба перешел в самарский клуб летом 2019 года. В минувшем сезоне 26-летний игрок сыграл за команду 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Сергей Пиняев начал выступления за «Крылья» в прошлом сезоне. За год 17-летний футболист сыграл 30 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.