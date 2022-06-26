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«Крылья Советов» подписали новые контракты с Якубой и Пиняевым

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Крылья Советов» продлили контракты с двумя игроками команды.

Клуб подписал новое соглашение с полузащитником Денисом Якубой до конца сезона-2024/25. Также «Крылья» переподписали контракт с полузащитником Сергеем Пиняевым.

Якуба перешел в самарский клуб летом 2019 года. В минувшем сезоне 26-летний игрок сыграл за команду 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Сергей Пиняев начал выступления за «Крылья» в прошлом сезоне. За год 17-летний футболист сыграл 30 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Источник: https://pfcks.ru/news/2022/06/26/novosti_1087.html
Денис Якуба
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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