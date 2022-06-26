«Крылья Советов» подписали новые контракты с Якубой и Пиняевым
«Крылья Советов» продлили контракты с двумя игроками команды.
Клуб подписал новое соглашение с полузащитником Денисом Якубой до конца сезона-2024/25. Также «Крылья» переподписали контракт с полузащитником Сергеем Пиняевым.
Якуба перешел в самарский клуб летом 2019 года. В минувшем сезоне 26-летний игрок сыграл за команду 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Сергей Пиняев начал выступления за «Крылья» в прошлом сезоне. За год 17-летний футболист сыграл 30 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
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13
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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Химки – Зенит
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|16.07
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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