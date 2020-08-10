Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев считает, что судейство в матче 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) подтолкнет всех задуматься, что происходит в российском футболе. По его мнению, арбитра встречи можно пожизненно отстранить от работы.

«Но к нашим реалиям! Многое будет зависеть от позиции «Спартака», судью, пожалуй, можно и пожизненно отстранить! Матч «Спартак» — «Сочи» переигран не будет, технической ошибки не было, но эта игра просто обязана подтолкнуть всех нас задуматься, а что, собственно, происходит в нашем футболе?» — написал Губерниев в Telegram.