Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:32

Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес главного тренера ЦСКА Федотова

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» раскритиковал Зарему Салихову за высказывания в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Слова Салиховой о Федотове? Мне непонятен этот столичный снобизм от Заремы. Я считаю, не надо обижать жителей Сочи и говорить подобную фигню», — сказал Губерниев «СЭ».

После матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна жестко отреагировала на неуважительный комментарий Федотова в адрес главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. После игры Федотов заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю». Зарема заявила следующее: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека».

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
Зарема Салихова
35
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес главного тренера ЦСКА Федотова
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации
Троих фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали
WP указала на рост популярности идей Путина на Западе
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
КДК РФС рассмотрит задержку выхода «Спартака» и ЦСКА на второй тайм
Каррера считает, что «Спартак» и ЦСКА будут бороться за чемпионство
Алдонин — о дерби: «Борьба продолжится, но это ничья в пользу «Зенита»
Зиньковский рассказал о задаче на дерби от Абаскаля: «Сказал, чтобы я разорвал фланг»
В ЦСКА рассказали об отсутствии конфликта между Федотовым и Карраскалем
В ЦСКА заявили, что клуб способен бороться за чемпионство с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин — о дерби: «Борьба продолжится, но это ничья в пользу «Зенита»

Каррера считает, что «Спартак» и ЦСКА будут бороться за чемпионство
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости