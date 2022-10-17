Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес главного тренера ЦСКА Федотова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» раскритиковал Зарему Салихову за высказывания в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Слова Салиховой о Федотове? Мне непонятен этот столичный снобизм от Заремы. Я считаю, не надо обижать жителей Сочи и говорить подобную фигню», — сказал Губерниев «СЭ».

После матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна жестко отреагировала на неуважительный комментарий Федотова в адрес главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. После игры Федотов заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю». Зарема заявила следующее: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека».