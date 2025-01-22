Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:45

Губерниев: «Очень хочу надеяться, что «Зенит» не ошибся с трансфером Луиса Энрике»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит».

«Если «Зенит» совершил громкий трансфер, значит, «Зениту» виднее. Легионеры в петербургском клубе сильные. Очень хочу надеяться, что команда не ошиблась с трансфером Луиса Энрике, и он принесет пользу «Зениту» и российскому футболу в целом», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

20 января сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 24-летним хавбеком по схеме «4+1». Последним клубом Энрике был «Ботафого», с которым он выигрывал чемпионат Бразиии и завоевывал Кубок Либертадорес. Полузащитник забил 12 голов и отдал 6 результативных передач в 55 матчах за клуб из Рио-де-Жанейро.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
Луис Энрике (футболист)
Читайте также
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Трамп пригрозил ввести новые санкции и пошлины на российский экспорт в США
Отец Яниса Тиммы рассказал, почему сын перестал с ним общаться
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Овечкин рассказал о визите в Зал славы «Эдмонтона» и гонке за Гретцки
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Популярное видео
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Милан» — «Жирона»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Фейеноорд» — «Бавария»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«ПСЖ» — «Манчестер Сити», «Реал» — «Зальцбург», «Фейеноорд» — «Бавария». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов, расписание и результаты 22 января: «ПСЖ» — «Манчестер Сити», «Реал» — «Зальцбург» и другие матчи
«Шахтер» — «Брест»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«РБ Лейпциг» — «Спортинг»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Селиховым
Нигматуллин — о желании «Спартака» разорвать контракт с Селиховым: «Явно не спонтанное решение»
Кавазашвили — о Селихове: «Ему уже давно надо было уходить из «Спартака»
Как «Зенит» изменится с Луисом Энрике и без Клаудиньо? У Семака есть два варианта состава
Радимов оценил трансфер Луиса Энрике в «Зенит»
Мендес официально сбежал в «Коло-Коло», но ЦСКА не признает трансфер. Что происходит?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Селиховым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости