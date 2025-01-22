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Медведев: «Предложение «Аль-Садда» было лучше для «Зенита» и игрока»

Сергей Ярошенко
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Председатель правления директор «Зенита» Александр Медведев прокмментировал уход полузащитника Клаудиньо в «Аль-Садд».

«У нас не было соглашения (о продаже Клаудиньо) с уважаемым «Палмейрасом». Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с катарской командой. В конечном итоге предложение «Аль-Садда» было лучшим как для «Зенита», так и для игрока, принявшего решение присоединиться к «Аль-Садду», — приводит слова Медведева ESPN.

Ранее стало известно, что 27-летний бразилец заявил президенту «Палмейраса», что его не интересует переход в катарскую команду и согласился на трансфер. Однако когда переговоры были уже на финальной стадии, Клаудиньо и его представители остановили сделку, получив более выгодное предложение.

CNN Esportes сообщает, что сумма трансфера в катарский клуб составит 20 миллионов евро.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года. С того момента он провел за команду 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 17 миллионов евро.

Источник: ESPN
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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Клаудиньо перешел из «Зенита» в «Аль-Садд»
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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