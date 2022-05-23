Губерниев предложил Федуну продать «Спартак»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о закрытии «Спартака-2».

«Думаю, это связано с нехваткой денег. Это проблема, которая касается всех. Печально! Но это общая тенденция. Под санкциями дела в экономике обстоят тревожно. Мне кажется, может быть, продать «Спартак». Вдруг найдется более удачливый бизнесмен», — сказал Губерниев «СЭ».

Руководство красно-белых решило закрыть «Спартак-2» из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей.

По итогам завершившегося сезона Олимп-ФНЛ команда заняла 7-е место.