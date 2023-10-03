Губерниев: «Мне кажется, что сейчас Семака лихорадит»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на последние неудачи «Зенита» в РПЛ.

В 9-м туре чемпионата России петербуржцы уступили «Локомотиву» со счетом 1:2, а в 10-м туре потерпели поражение от «Оренбурга» (1:3).

«Я уже говорил, когда каждая команда будет настраиваться на «Зенит» как на решительный бой, у питерского клуба возникнут проблемы. Мне кажется, что сейчас лихорадит Семака, потому что подавляющее большинство бразильцев осталось. Это проверка на его тренерское мастерство. Во-вторых, мы видим сейчас, как многие команды изменили свою философию. Это касается «Краснодара», «Локомотива». Я жду конкуренции. Футбол — это вечный двигатель российского спорта. Футбол и хоккей тянут за собой все остальные виды», — приводит «РБ Спорт» слова Губерниева.

«Зенит» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. В 11-м туре РПЛ петербуржцы на выезде сыграют против «Сочи». Матч пройдет 7 октября и начнется в 14.00 по московскому времени.