Защитник «Факела» Калинин вернется в общую группу в ближайшие дни

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал «СЭ» о сроках восстановления защитника Игоря Калинина.

«В ближайшие дни Игорь начнет тренироваться в общей группе», — сказал Котов «СЭ».

Ранее пресс-служба «Факела» сообщала, что 27-летний защитник восстанавливается после повреждения бедра.

Калинин перешел в «Факел» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года.