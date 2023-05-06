Губернатора Воронежской области поздравил Евсеева и «Факел» с победой над «Ростовом»

Губернатора Воронежской области Александр Гусев поздравил «Факел» с победой над «Ростовом» (2:0) в матче 26-го тура РПЛ.

Это был первый матч воронежской команды под руководством Вадима Евсеева.

«Поздравляю Вадима Валентиновича Евсеева с блестящим дебютом в «Факеле»! В дерби Дона уверенно обыгран сильный соперник. Впереди еще много работы для решения главной задачи сезона, но сегодняшний результат воодушевляет. Отдельное спасибо болельщикам воронежцев, вы всегда», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

«Факел» набрал 24 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет с «Пари НН».