В «Динамо» рассказали о характере травмы Фернандеса

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о характеры травмы защитника Роберто Фернандеса. 22-летний парагваец был заменен на 35-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

«Предварительно у Фернандеса повреждение мышц задней поверхности бедра. После обследования станут понятны сроки восстановления», — приводит Sport24 слова Родионова.

В текущем сезоне Роберто Фернандес принял участие в 26 матчах и забил 2 гола.