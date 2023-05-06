В «Динамо» рассказали о характере травмы Фернандеса
Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о характеры травмы защитника Роберто Фернандеса. 22-летний парагваец был заменен на 35-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).
«Предварительно у Фернандеса повреждение мышц задней поверхности бедра. После обследования станут понятны сроки восстановления», — приводит Sport24 слова Родионова.
В текущем сезоне Роберто Фернандес принял участие в 26 матчах и забил 2 гола.
Источник: sport24.ru
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Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
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Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
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|7.05
|14:00
|
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|- : -
|7.05
|16:30
|
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