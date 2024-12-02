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Сегодня, 22:15

Федорищев об увеличении отступных Солдатенкова: «Смогу сказать чуть позже»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос об увеличении отступных защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова.

«Читал сегодня «Коммерсант», там была интересная статья про слово года. Это слово характеризует то, что происходит в мире — brainrot. Смысл слова — интеллектуальная деградация из-за информационного шума. Мы все, в некотором смысле, кто указаны в заявлении, «гниющий мозг». Мы отвлекаемся и даем своему мозгу плесневеть.

Если вы знаете организацию футбола, сами знаете ответ на ваш вопрос. Прямо сказать вам по конкретному игроку и агентским смогу чуть позже. Это будет публично, можете поймать меня на слове. Самое главное, что закон один для всех. Если ты пытаешься маскировать, исходя из того, что ты думаешь, как ты умнее других — ты идешь по движению «гниющий мозг», заблуждаешься. Может, я ответил не на ваш вопрос, а похвастался знанием оксфордского словаря. Но пока я могу ответить только так», — сказал глава региона.

Контракт 27-летнего Солдатенкова с самарским клубом истекает летом 2026 года.

ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков
Вячеслав Федорищев
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«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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