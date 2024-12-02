Федорищев об увеличении отступных Солдатенкова: «Смогу сказать чуть позже»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос об увеличении отступных защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова.

«Читал сегодня «Коммерсант», там была интересная статья про слово года. Это слово характеризует то, что происходит в мире — brainrot. Смысл слова — интеллектуальная деградация из-за информационного шума. Мы все, в некотором смысле, кто указаны в заявлении, «гниющий мозг». Мы отвлекаемся и даем своему мозгу плесневеть.

Если вы знаете организацию футбола, сами знаете ответ на ваш вопрос. Прямо сказать вам по конкретному игроку и агентским смогу чуть позже. Это будет публично, можете поймать меня на слове. Самое главное, что закон один для всех. Если ты пытаешься маскировать, исходя из того, что ты думаешь, как ты умнее других — ты идешь по движению «гниющий мозг», заблуждаешься. Может, я ответил не на ваш вопрос, а похвастался знанием оксфордского словаря. Но пока я могу ответить только так», — сказал глава региона.

Контракт 27-летнего Солдатенкова с самарским клубом истекает летом 2026 года.