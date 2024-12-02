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Сегодня, 22:10

Федорищев: «За кого стану болеть, если «Арсенал» и «Крылья Советов» будут играть? За молодой и звонкий «Акрон»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал предположение о том, что вылет тульского «Арсенала» из РПЛ в 2022 году связан с нежеланием администрации работать с преступными ОПГ.

— Есть мнение, что вылет тульского «Арсенала» в 2022 связан с нежеланием администрации работать с преступными ОПГ. Это имеет место быть?

— Я за то, чтобы каждый отвечал за свое дело. Знаю точно, что в отношении клуба была железная дисциплина. Предположение звучит правдоподобно, но я могу судить только по внешним признакам.

— Если «Арсенал» и «Крылья Советов» будут играть — за кого будет болеть?

— Позаигрываю с фанатским сообществом. Буду болеть за «Акрон», молодой, звонкий.

По итогам 17 туров РПЛ «Крылья Советов» с 18 очками занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» располагается на шестой строчке в первой лиге, набрав 30 очков за 21 матч.

Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
Результаты / календарь
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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