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Губернатор Самарской области Федорищев: «Тренерский штаб «Крыльев» будет работать в течение сезона»

Сергей Разин
корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о встрече с футболистами и тренерами «Крыльев Советов».

— Задача была не приободрить, а поставить точку в некоторых слухах, — приводит слова Федорищева «РБ Спорт». — У нас тренерский штаб работает и будет работать в течение сезона. Мы вместе определили цели, они достаточно конкретные, мы их зафиксировали. Это не только место в чемпионате, но и качество игры. Будем смотреть, как эти цели выполняются.

— У вас есть понимание, откуда эти слухи появились?

— Мы слухами не занимаемся.

— Но они же давят на команду.

— В спорте самое главное — профессионализм, умения и командная работа. На давление и слухи обращать внимание не стоит. Мы и с командой об этом говорили. А тем более списывать какие-то неудачи на давление... Для этого и есть профессионализм — преодолевать давление, показывая высокий результат.

После 12 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
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6
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7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
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 Факел 12 2 4 6 8-20 10
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