Грушевский назвал провокацией вопросы об отставке Гончаренко из ЦСКА

Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

«Сегодня ЦСКА должен выложиться на сто процентов. Надо сыграть за себя. Всем — начиная от Влашича, который в Туле был непохож на себя, — сказал Грушевский «СЭ». — Провокационно звучат вопросы и разговоры об отставке Виктора Гончаренко. Меня это волнует в пятую очередь. Хочу видеть команду, которая играет, бьется на поле. Очень надеюсь, что сегодня ЦСКА не будет той командой, которая была в Туле!»

Грушевский не удивится, если в ЦСКА появится новый тренер.

«Выводы о работе Гончаренко не должны зависеть от одного очень важного матча или одного сезона. А нынешний сезон показательный с точки зрения оценки работы Гончаренко. Не удивлюсь, если в ЦСКА появится новый тренер, но это произойдет взвешено, по-шахматному обдуманно. В любом случае, желаю команде положительного результата — поражение выкинет ЦСКА из числа соискателей на чемпионство и второе, лигочемпионское, место. Думать об этом не хочется», — подчеркнул Грушевский.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет сегодня, 17 марта, начало встречи в 20:00 (мск).