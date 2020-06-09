Грушевский назвал возможное возвращение Вагнера украшением чемпионата

Известный актер, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о приходе в команду нападающего Вагнера Лав. О переходе должны объявить в ближайшее время.

— Эта история взбудоражила всех, не только болельщиков ЦСКА. — цитирует Грушевского Rusfootball. — Огромная поляна сарказма и ехидных словечек накрывается: старик приезжает, пенсионер. Еще и Думбия через агента подлил масла в огонь, сказал, что с удовольствием вернулся бы в ЦСКА, поиграл бы с Вагнером. Конечно, и про Деда вспомнили. Любимая же тема, сколько ему лет: то ли 96, то ли 124.

Эффектная история. Всех тех, кто возбудился, могу понять. Я и сам чуть-чуть взволнован. Если это произойдет, это будет очень яркий такой поворот в сценарии нынешнего чемпионата. А сценарий довольно специфический, нервический и дерганый. Внедрение ВАР проходило своеобразно, вынужденный перерыв в чемпионате не добавил оптимизма болельщикам. Это было бы яркое возвращение.

Брать Вагнера на следующий сезон? Мне кажется, это чуть-чуть рискованный вариант. Вот эти восемь матчей были бы хорошей страховкой для ЦСКА. При всей любви к Вагнеру — не только болельщиков, но и Евгения Гинера, Гончаренко, кого угодно — нужен ли Вагнер нынешнему ЦСКА?

Кто-то говорит, что нужен, потому как он в любом состоянии мастер, многому научит партнёров по команде и принесёт пользу команде. Другие считают, что Вагнер уже тихоход, да и в молодости был ленивым: ничего, дескать, хорошего от его возвращения не будет.

Я думаю, это будет, конечно, не тот Вагнер, с которым ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, но очень толковый, хитрый футболист, у которого можно будет поучиться в том числе нашей многочисленной молодежи.

Очень важно, сможет ли Вагнер сыграть эти восемь матчей в оставшейся части сезона. Если не сможет, это все-таки будет немного другая уже картина. В любом случае это будет яркое явление, какой-то всплеск. Наш чемпионат чуть зануднее, чем хотелось бы: чемпион понятен, кто вылетает фактически понятно. Много гнилых историй вокруг судейства нехорошего. Мне кажется, такой всплеск, как возможное возвращение Вагнера, может стать украшением этого чемпионата, неким его украшением.

Плюсов я вижу больше, чем минусов. Хотя и минусы просматриваются, о них можно рассуждать. Я помню блестящего Вагнера, его косяки, пижонство, как он играл, когда ему не хотелось играть, когда он откровенно дурил, мог халтурить. Знаю, что не любил выкладываться на тренировках. Но Вагнер — выдающийся футболист. Его возвращение — хороший допинг для фанатов ЦСКА.