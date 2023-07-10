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Группа «Ленинград» выступит на открытии OLIMPBET Суперкубка России

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Сергей Шнуров.
Фото Global Look Press

Группа «Ленинград» выступит перед началом матча OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА, сообщает официальный сайт РФС.

В ходе церемонии открытия группа исполнит свою знаменитую песню «WWW».

Также в церемонии примет участие группа «Монгол Шуудан», которая споет песню «Москва» на стихи Сергея Есенина.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

«Зенит» и ЦСКА по 7 раз в истории становились обладателями Суперкубка страны.

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
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