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Судейство

Григорьянц объяснил дисквалификации Талалаева и Челестини после матча «Балтики» с ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц объяснил срок дисквалификаций главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева и главного тренера ЦСКА Фабио Челестини после матча между командами в 21-м туре РПЛ.

Игра проходила в Калининграде 14 марта и завершилась победой хозяев — 1:0. В концовке между командами случилась потасовка, по итогам которой Талалаев и Челестини получили красные карточки.

«Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удален за препятствование возобновлению игры командой соперника. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был удален в связи со входом в техническую зону соперника в конфронтационной манере.

На видео, которое было представлено, Талалаев демонстрировал оскорбительный жест в конфронтационной манере, а тренер калининградцев Юрий Нагайцев дважды толкнул Челестини.

В заседании приняли участие Фабио Челестини, Андрей Талалаев и Юрий Нагайцев.

ЦСКА подавал обращение об отмене красной карточки. ЭСК признала верным решение удалить специалиста. КДК не стал применять дополнительных санкций к Челестини. Он дисквалифицирован на одну игру и оштрафован на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение. Нагайцев оштрафован на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение.

Талалаев является рецидивистом. Поэтому за вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения в отношения соперника и провокационные действия КДК принял решение дисквалифицировать Талалаева на четыре матча и оштрафовать на 300 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

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Андрей Талалаев
Фабио Челестини
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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«Балтика» намерена оспорить дисквалификацию Талалаева

Губерниев — о дисквалификации Талалаева: «Главное, чтобы «Балтика» не посыпалась»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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