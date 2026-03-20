Григорьянц объяснил дисквалификации Талалаева и Челестини после матча «Балтики» с ЦСКА

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц объяснил срок дисквалификаций главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева и главного тренера ЦСКА Фабио Челестини после матча между командами в 21-м туре РПЛ.

Игра проходила в Калининграде 14 марта и завершилась победой хозяев — 1:0. В концовке между командами случилась потасовка, по итогам которой Талалаев и Челестини получили красные карточки.

«Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удален за препятствование возобновлению игры командой соперника. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был удален в связи со входом в техническую зону соперника в конфронтационной манере.

На видео, которое было представлено, Талалаев демонстрировал оскорбительный жест в конфронтационной манере, а тренер калининградцев Юрий Нагайцев дважды толкнул Челестини.

В заседании приняли участие Фабио Челестини, Андрей Талалаев и Юрий Нагайцев.

ЦСКА подавал обращение об отмене красной карточки. ЭСК признала верным решение удалить специалиста. КДК не стал применять дополнительных санкций к Челестини. Он дисквалифицирован на одну игру и оштрафован на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение. Нагайцев оштрафован на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение.

Талалаев является рецидивистом. Поэтому за вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения в отношения соперника и провокационные действия КДК принял решение дисквалифицировать Талалаева на четыре матча и оштрафовать на 300 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

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