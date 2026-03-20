Губерниев — о дисквалификации Талалаева: «Главное, чтобы «Балтика» не посыпалась»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча РПЛ.

«Считаю, что наказание оправданное. Было понятно, что его дисквалифицируют на три-четыре матча. Тут главное, чтобы теперь не посыпалась «Балтика». Мы видели, что без Андрея Викторовича выигрывать у команды не получалось. Хотелось бы пожелать «Балтике» удачи на этот период без Талалаева. На команду приятно смотреть, и Андрей Викторович, мой хороший друг, должен понимать, что его необдуманные действия влияют на результаты. Так что Талалаев должен быть поспокойнее, тем более сейчас, когда «Балтика» борется за медали!» — сказал Губерниев «СЭ».

Талалаев пропустит матчи калининградцев с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо» Мх (в гостях, 5 апреля), «Пари НН» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля).

(Максим Ваншейд)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max