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Губерниев — о дисквалификации Талалаева: «Главное, чтобы «Балтика» не посыпалась»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча РПЛ.

«Считаю, что наказание оправданное. Было понятно, что его дисквалифицируют на три-четыре матча. Тут главное, чтобы теперь не посыпалась «Балтика». Мы видели, что без Андрея Викторовича выигрывать у команды не получалось. Хотелось бы пожелать «Балтике» удачи на этот период без Талалаева. На команду приятно смотреть, и Андрей Викторович, мой хороший друг, должен понимать, что его необдуманные действия влияют на результаты. Так что Талалаев должен быть поспокойнее, тем более сейчас, когда «Балтика» борется за медали!» — сказал Губерниев «СЭ».

Талалаев пропустит матчи калининградцев с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо» Мх (в гостях, 5 апреля), «Пари НН» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля).

(Максим Ваншейд)

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
Дмитрий Губерниев
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«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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Григорьянц объяснил дисквалификации Талалаева и Челестини после матча «Балтики» с ЦСКА

Источник: «Ростов» может не сыграть с «Пари НН» в 23-м туре РПЛ из-за отсутствия средств на выезд
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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