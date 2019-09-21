Григорян эмоционально отреагировал на незабитый пенальти в матче с «Ростовом»
19:26
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян эмоционально отреагировал на незабитый пенальти в матче 10-го тура чемпионата России с «Ростовом».
К 11-метровой отметке подошел нападающий «Тамбова» Михаил Костюков, который отправил мяч выше ворот голкипера гостей Егора Бабурина.
Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Опрос
проголосовало: 2099Все опросы
Как закончится матч 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар»?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи