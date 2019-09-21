Григорян эмоционально отреагировал на незабитый пенальти в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян эмоционально отреагировал на незабитый пенальти в матче 10-го тура чемпионата России с «Ростовом».

К 11-метровой отметке подошел нападающий «Тамбова» Михаил Костюков, который отправил мяч выше ворот голкипера гостей Егора Бабурина.

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