РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Григорян эмоционально отреагировал на незабитый пенальти в матче с «Ростовом»

19:26
21 сентября. Саранск. «Тамбов» принимает «Ростов». Александр Григорян эмоционально отреагировал на незабитый пенальти. Фото twitter.com 21 сентября. Саранск. «Тамбов» принимает «Ростов». Александр Григорян эмоционально отреагировал на незабитый пенальти. Фото twitter.com 21 сентября. Саранск. «Тамбов» принимает «Ростов». Александр Григорян эмоционально отреагировал на незабитый пенальти. Фото twitter.com
21 сентября. Саранск. «Тамбов» принимает «Ростов». Александр Григорян эмоционально отреагировал на незабитый пенальти. Фото twitter.com
Теги:

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян эмоционально отреагировал на незабитый пенальти в матче 10-го тура чемпионата России с «Ростовом».

К 11-метровой отметке подошел нападающий «Тамбова» Михаил Костюков, который отправил мяч выше ворот голкипера гостей Егора Бабурина.

Тамбов — Ростов

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 2099
Все опросы
Как закончится матч 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир