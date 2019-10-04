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Григорий Морозов может провести 100-й матч за «Динамо» в игре с «Оренбургом»

16:55
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Защитник «Динамо» Григорий Морозов оценил настрой команды на матч 12-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Встреча состоится в субботу, 5 октября в 14.00 мск.

— Конечно, в команде нет равнодушных, — рассказал Морозов в интервью клубному каналу. — Мы все переживаем. В ближайшей игре в Оренбурге мы постараемся доказать, что у нас есть коллектив, есть команда, которая может претендовать на хорошие места.

Игра в Оренбурге для меня может стать сотой в официальных матчах московского «Динамо». Для меня это очень приятно. И я буду стараться приносить максимальную пользу для своей родной команды, для своих родных болельщиков.

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