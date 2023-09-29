«Ростов» — «Урал»: видео голов

«Ростов» принимает «Урал» в матче 10-го тура чемпионата России.

На 4-й минуте счет открыл Гильерме Шеттине. Мяч попал в ворота Сергея Песьякова после рикошета от лба бразильца.

На 17-й минуте Андрей Егорычев удвоил преимущество гостей — голевую атаку начал вратарь «Урала» Илья Помазун.

На 33-й минуте Максим Осипенко с пенальти отыграл один мяч — 11-метровый в ворота гостей был назначен после подсказки ВАР.

Сразу после перерыва «Ростов» сравнял счет — Артем Мамин срезал мяч в свои ворота после прострела Ильи Вахании.

4-я минута. Шеттине — 0:1

17-я минута. Егорычев — 0:2

33-я минута. Осипенко — с пенальти — 1:2

46-я минута. Мамин — в свои ворота — 2:2