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Сегодня, 20:10

«Ростов» — «Урал»: видео голов

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Матч «Ростова» и «Урала».
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» принимает «Урал» в матче 10-го тура чемпионата России.

На 4-й минуте счет открыл Гильерме Шеттине. Мяч попал в ворота Сергея Песьякова после рикошета от лба бразильца.

На 17-й минуте Андрей Егорычев удвоил преимущество гостей — голевую атаку начал вратарь «Урала» Илья Помазун.

На 33-й минуте Максим Осипенко с пенальти отыграл один мяч — 11-метровый в ворота гостей был назначен после подсказки ВАР.

Сразу после перерыва «Ростов» сравнял счет — Артем Мамин срезал мяч в свои ворота после прострела Ильи Вахании.

4-я минута. Шеттине — 0:1

17-я минута. Егорычев — 0:2

33-я минута. Осипенко — с пенальти — 1:2

46-я минута. Мамин — в свои ворота — 2:2

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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