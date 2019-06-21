Григорий Иванов: "Урал" выкупил у "Зенита" права на Панюкова"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ", что клуб выкупил у "Зенита" права на форварда Андрея Панюкова.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провел в аренде в команде Дмитрия Парфенова, сыграл в чемпионате России 21 матч и забил шесть голов.

– Мы договорились с "Зенитом" по Панюкову. Выкупили его. Он наш игрок, – сказал Иванов.

– Правда, что защитник "Рубина" Устинов переходит в "Урал"?

– Первый раз слышу. (Виталий Айрапетов)

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