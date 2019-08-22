Григорий Иванов: «У всех игроков «Урала» рублевые зарплаты. Иначе мы бы «крякнули» еще в 2014-м»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, что футболисты его команды получают зарплату в рублях, а не долларах или евро.

— Как вам идея о переходе клубов на рублевые зарплаты?

— Если бы у нас были не рублевые зарплаты, мы могли бы «крякнуть» еще в 2014 году.

— Неужели легионеры тоже в рублях получают и не ропщут?

— А что поделать? Если курс упадет, они, получается, будут получать больше? Уже был такой момент. У нас ни разу не было такого, чтобы кому-то прописывали зарплату в долларах или евро. Мы находимся в рублевой стране.

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