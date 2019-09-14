Григорий Иванов: «У «Спартака» все впереди»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 9-го тура чемпионата России (2:1).

— Мы в Москве удачно играем всегда. Ребята во втором тайме сыграли здорово.

— Что сказали в перерыве?

— Да я даже не заходил к ним. «Спартак» играет, мы играем, это две играющие команды. Но нам повезло больше. Нам наоборот тяжело, когда команда стоит, и мы не можем развить контратаку. «Спартак» хорошая команда, и все у них впереди. (Александр Рогулев)

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