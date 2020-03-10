Григорий Иванов: «Мы уже несколько раз пережили ситуацию с падением рубля, будем принимать меры»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, чем грозит его команде падение курса рубля. Национальная валюта за последнее время заметно подешевела в отношении евро (до 81,5 рубля за евро) и доллара США (до 72,0 рубля за доллар).

— Это отразится не только на «Урале», но и вообще на всех, — сказал Иванов. — Мы ездим на сборы, платим футболистам. У нас все ребята получают зарплату в рублях. Вчера игрок получил одну сумму, а завтра получит другие. У всех семьи. Конечно, эта ситуация с рублем отразится. Но уже переживали это несколько раз. Постараемся выйти из этой проблемы. Конечно, все это не очень хорошо.

— То есть вы будете предпринимать какие-то меры?

— Что-то будем делать. Конечно. Но пока не могу вам сказать, что именно.

— Возможна ли ситуация, что летние сборы проведете внутри России?

— Посмотрим, что будет до лета и как будут развиваться события. пока еще ничего не известно.

— На трансферной кампании «Урала» ситуация тоже отразится?

— Конечно. За иностранцев надо платить в валюте. (Елена Григорьевская)