Грицаенко - о словах Аленичева: "Он вряд ли думает, что мы выйдем на поле и просто так отдадим очки"

Защитник "Енисея" Алексей Грицаенко после поражения от "Спартака" (0:2) в матче 24-го тура чемпионата России отметил, что Дмитрий Торбинский и Александр Зотов своим выходом на замены помогли взять мяч под контроль.

– "Спартак" хорошо сыграл в первом тайме в том плане, что не давал нам контролировать мяч, шел в прессинг, – сказал Грицаенко. – Если говорить по моментам, то за исключением эпизода с голом, во втором тайме у хозяев не было ни одного момента. У нас после перерыва произошли две замены, вышли Торбинский и Зотов. Все прекрасно знают, что они умеют играть в футбол. Они помогли нам взять мяч под контроль и мы более-менее стали контролировать игру, играть в футбол, получать удовольствие, но случилась неприятная ситуация с тем, что произошла третья вынужденная замена, и это сыграло свою роль в матче.

Если бы не было бы этой ситуации – мы могли бы что-то выжать. Мы не в первый раз уже, проигрывая в счете, отыгрывались и показывали, что не опускаем руки до конца, стараемся продолжить игру и забить мяч.

– Ситуация у "Енисея" тяжелая. Какие настроения в команде?

– Ситуация тяжелейшая. Нам терять нечего. Мы выходим на каждую игру и бьемся, полностью выкладываемся, стараемся выжать максимум на поле и показать результат.

– Дмитрий Аленичев на пресс-конференции сказал, что "Спартаку" нужны очки, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Не обидно это слышать?

– "Спартаку" нужны очки, это все понимают, но нам по большому счету без разницы, кому они нужны. Мы выходим и играем за клуб, за себя и сами хотим зарабатывать очки. Как бы тренер ни говорил, он вряд ли думает, что мы выйдем на поле и просто так отдадим очки. (Елена Григорьевская)

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