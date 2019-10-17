Гранат выбыл на один месяц
15:29
Тренер «Рубина» Роман Шаронов сообщил, что защитник казанского клуба Владимир Гранат перенес операцию на мениске.
— Состояние Граната? Он прооперировал мениск, поэтому выбыл, около месяца. Остальные в целом все здоровы, — цитирует официальный сайт «Рубина» Шаронова.
В последний раз Гранат выходил на поле 16 марта в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова», где получил перелом малоберцовой кости.
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https://www.rubin-kazan.ru/posts/yuriy-dyupin-k-spartaku-gotovimsya-tak-zhe-kak-k-drugim-sopernikam
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи