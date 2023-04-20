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Сегодня, 22:32

Гранат считает, что у «Динамо» есть шансы на победу в матче с «Зенитом»

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Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, где бело-голубые встретятся с «Зенитом».
«У «Динамо» есть шансы с «Зенитом». Если взять ту же игру в Кубке России, там «Динамо» четко сыграло, и если они снова это сделают, сыграют дисциплинировано, у бело-голубых есть шансы.

Есть такое ощущение, что ребята стараются, но никак не могут найти ту игру, которая была раньше. Надеюсь, после победы на «Пари НН» появится уверенность и игра у «Динамо», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Игра пройдет 22 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.

После 23 туров РПЛ «Зенит» с 54 очками идет на первом месте, а «Динамо» с 39 баллами располагается на пятой строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-u-dinamo-est-shansy-s-zenitom-esli-belo-goluby-e-snova-sy-grayut-distsiplinirovanno/
Владимир Гранат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
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23.04 16:30
Ахмат – Сочи
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ЦСКА – Локомотив
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

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