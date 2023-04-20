Гранат считает, что у «Динамо» есть шансы на победу в матче с «Зенитом»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, где бело-голубые встретятся с «Зенитом».

«У «Динамо» есть шансы с «Зенитом». Если взять ту же игру в Кубке России, там «Динамо» четко сыграло, и если они снова это сделают, сыграют дисциплинировано, у бело-голубых есть шансы.

Есть такое ощущение, что ребята стараются, но никак не могут найти ту игру, которая была раньше. Надеюсь, после победы на «Пари НН» появится уверенность и игра у «Динамо», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Игра пройдет 22 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.

После 23 туров РПЛ «Зенит» с 54 очками идет на первом месте, а «Динамо» с 39 баллами располагается на пятой строчке.