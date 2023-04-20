Самсонов рассказал об изменениях в «Торпедо» после прихода Клотета

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов рассказал об изменениях в команде после смены главного тренера. Сейчас московский клуб возглавляет испанец Жозеп Клотет.

«Конечно, после смены тренера многое изменилось — команда стала повеселее и даже взбодрилась. Жозеп Клотет — молодой тренер, он знает, какие слова нужно говорить футболистам, как мотивировать. Перед каждым матчем он говорит нам правильные слова, которые цепляют и заряжают, поэтому мы бьемся. Просто с приходом Клотета команда выдохнула, при предыдущем тренере было больше давления на игроков», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

Предыдущим главным тренером «Торпедо» был Андрей Талалаев. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

«Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанца 28 марта. Ранее Клотет тренировал «Брешию», «СПАЛ» и «Бирмингем».