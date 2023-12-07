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Радченко считает Личку лучшим тренером чемпионата России в 2023 году

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Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко назвал лучшего тренера РПЛ в 2023 году.

— Кто из тренеров РПЛ оставил наиболее приятное впечатление в 2023 году?

— Думаю, Личка, который работает сейчас в «Динамо». Он проявил себя и в другой команде ["Оренбурге"]. Мне кажется, что он довольно симпатичный тренер на данный момент, — цитирует Радченко «ВсеПроСпорт».

— Сможет ли он довести команду до чемпионства в этом сезоне или следующем?

— Ха-ха, я не провидец! Сможет или нет... На данный момент он работает очень неплохо. Команда его прогрессирует — это самое главное. Но мы все прекрасно знаем, что тренеру нужно быть всегда на чемоданах. Может произойти все что угодно в любой момент.

Последний раз «Динамо» становилось чемпионом в 1976 году. В текущем сезоне чемпионата России бело-голубые занимают третье место, набрав 31 очко в 17 матчах. Лидером является «Краснодар» (35).

Источник: «ВсеПроСпорт»
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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