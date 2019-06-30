"Градус игры будет высокий". Гончаренко - о матче со "Спартаком"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем Кубка Париматч Премьер против "Спартака" заявил, что для его команды будет важно подтвердить то, что она нарабатывает на тренировках.

- В четыре защитника играем. Не могу сказать, что три центральных защитника - моя любимая сфера. Все исходит от наличия футболистов и конкретного матча, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Всем тренерам и игрокам хочется всегда выигрывать. Это неофициальный матч. Для нас главное - подготовка к сезону. Но градус игры будет высокий.

Мы исходим из того, что нарабатываем на тренировках. Нам важно подтвердить то, над чем мы работаем: атака, компактность, стандарты. Все игроки приехали в разном состоянии.

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