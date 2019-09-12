«Говорит, что уже готов к дебюту». «Спартак» показал первую тренировку Крала
17:21
«Спартак» показал первую тренировку полузащитника Алекса Крала, прибывшего из расположения сборной Чехии.
— Первая тренировка Алекса Крала в «Спартаке». Говорит, что уже готов к дебюту, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
«Спартак» приобрел 21-летнего чеха у «Славии» за 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на пять лет.
? Первая тренировка Алекса Крала в «Спартаке» ??— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 сентября 2019 г.
Говорит, что уже готов к дебюту ?https://t.co/G1JhX0fqa9#Крал #Спартак #силавединстве
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