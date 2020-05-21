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«Горжусь тобой!» Кокорин показал выдержку сына

10:45
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поддержал челлендж в Instagram, связанный с детьми.

Кокорин принял участие в интернет-флешмобе под названием #babychallenge. Его суть заключается в том, чтобы оставить ребенка одного, положить рядом с ним сладости и попросить не есть их, пока не вернутся взрослые. Форвард «Сочи» опубликовал видео, в котором таким образом испытал своего сына.

— Горжусь тобой! — подписал видео Кокорин.

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