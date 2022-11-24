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Сегодня, 10:00

Горшков высказался о возможном уходе из «Крыльев Советов» зимой

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слухи о возможном уходе предстоящей зимой.

«Мне некогда читать про слухи. Я игрок «Крыльев Советов». У меня есть контракт и я всем здесь доволен. Клуб очень много мне дает, поддерживал меня во время травмы. Мне здесь все нравится, дальше все зависит только от меня», — сказал Горшков «СЭ».

23-летний защитник перешел в «Крылья» из «Чертаново» в 2020 году. За это время он провел 81 матч за самарскую команду и забил 5 голов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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