Горшков высказался о возможном уходе из «Крыльев Советов» зимой
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слухи о возможном уходе предстоящей зимой.
«Мне некогда читать про слухи. Я игрок «Крыльев Советов». У меня есть контракт и я всем здесь доволен. Клуб очень много мне дает, поддерживал меня во время травмы. Мне здесь все нравится, дальше все зависит только от меня», — сказал Горшков «СЭ».
23-летний защитник перешел в «Крылья» из «Чертаново» в 2020 году. За это время он провел 81 матч за самарскую команду и забил 5 голов.
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|36
|
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|17
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|5
|2
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|
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|5
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|
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|
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|4
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|
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|7
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|
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|5
|5
|7
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|
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
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|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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Лидеры
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
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|1
|3
|
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|1
|2
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