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23 ноября, 23:20

Глебов — о судействе: «Я думаю, что, если сейчас убрать ВАР — будет катастрофа»

Даниил Глебов поделился мнением о современном уровне судейства в России
Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов оценил уровень судейства в российском футболе. Он считает, что без ВАР ситуация будет катастрофической.

— Карпин про судей недавно прикольное сказал: «Мы после или во время игр общаемся с резервными арбитрами. И самое страшное, что они отвечают: «Мы сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо». Они в открытую это признают и говорят, что уже запутались». Тоже это чувствуешь?

— Я думаю, что, если сейчас убрать ВАР — будет катастрофа. Вот сколько пенальти за последнее время дали без просмотра видео? Я вообще забыл, когда такое было. Если брать наши игры — у нас 70-80 процентов поставили после VAR. Комличенко тянут за майку, это видно с центра поля, но назначается только через просмотр повторов.

— Вспомни последний забавный диалог с арбитром?

— Да вот недавно, с Таджикистаном. Момент в середине поля, я чисто отбираю мяч, судья свистит. «Ты же видел, что я чисто сыграл, зачем свистишь?» Я видел, но не хотел, чтобы люди шумели — спрашиваю. Знаете, что ответил? «Я видел, но не хотел, чтобы люди шумели», — цитирует Глебова Sport24.

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). 20 ноября в Ташкенте с таким же счетом завершилась встреча с Узбекистаном.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-23-glebov-o-sudye-matcha-s-tadzhikistanom-govoryu-yemu-ya-chisto-sygral-a-on-ya-videl-no-ne-khotel-chtoby-lyudi-shumeli

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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20%

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

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24%

2.40

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18%

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Германия 1
Япония 2
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21%

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Данил Глебов
0
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И В Н П +/- О
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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16
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