Почетный президент РФС Колосков: «Развитие российского футбола ускорилось при Дюкове. Движение идет — никаких сомнений нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о прогрессе российского футбола и отметил работу нынешнего президента организации Александра Дюкова.

— Как оцениваете изменения в российском футболе с момента вашего выхода на пенсию?

— Россия развивается — как и все в мире, имеет поступательное движение. Особенно развитие российского футбола ускорилось в последние годы, когда пришел Дюков. В значительной степени увеличились количество соревнований для детей, юношей и девушек. По сравнению с моими временами, увеличился бюджет раз в 20. Повысились зарплаты у многих специалистов в футболе. В общем, много позитивных сдвигов. Движение идет, и оно достаточно продуктивное — здесь никаких сомнений у меня нет.

Что думаю о будущем российского футбола? Все мечтают о светлом будущем. У всех единственная сейчас мечта, связанная с футболом, — допуск до официальных международных соревнований и снятие всех запретов, — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. На счету команды 1498,84 балла. Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.