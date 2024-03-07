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7 марта, 11:34

Защитник «Оренбурга» Адамов выбрал между Хабибом и Махачевым

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Защитник «Зенита» Арсен Адамов, который проводит сезон на правах аренды в «Оренбурге», поделился мнением с «СЭ», кого считает лучшим бойцом UFC.

— Ты говорил, что любишь единоборства. Хабиб Нурмагомедов или Ислам Махачев?

— Оба крутые. Потому что они лучшие бойцы в мире и никто с ними не сравнится! — сказал Адамов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Зариной Халимхоновой.

24-летний Адамов в нынешнем сезоне провел за «Оренбург» 18 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

Арсен Адамов
Футбол
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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Джон Кордоба

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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

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