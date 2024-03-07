Защитник «Оренбурга» Адамов выбрал между Хабибом и Махачевым

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, который проводит сезон на правах аренды в «Оренбурге», поделился мнением с «СЭ», кого считает лучшим бойцом UFC.

— Ты говорил, что любишь единоборства. Хабиб Нурмагомедов или Ислам Махачев?

— Оба крутые. Потому что они лучшие бойцы в мире и никто с ними не сравнится! — сказал Адамов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Зариной Халимхоновой.

24-летний Адамов в нынешнем сезоне провел за «Оренбург» 18 матчей и отметился двумя голевыми передачами.