Горшков: «Зенит» в игре со «Спартаком» подтвердил, что может собраться на важный матч»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался об игре петербургского клуба в 5-м туре РПЛ.

20 августа «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:1.

«Зенит» в очередной раз подтвердил, что может собраться на важный матч, опыт у команды есть. Раньше было непонятно, как команда будет играть без Малколма и Кузяева, но вернулся Вендел. Надо посмотреть, как будет «Зенит» выглядеть дальше. Я так понимаю, что еще ведутся поиски игроков», - приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

Также он ответил на вопрос, начнут ли петербуржцы после матча со «Спартаком» стабильно набирать очки.

«Конечно, команда сейчас может снова набирать очки, но «Урал» тоже хорошо играет. ЦСКА в такой ситуации, что им тоже нужны очки», — добавил экс-футболист.

На данный момент «Зенит» с 10 очками идет на 4-й позиции в чемпионате России. В 6-м туре команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Уралом», который расположился на 2-й строчке в турнирной таблице (13 очков). Матч пройдет 26 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.