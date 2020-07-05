«Гордость и радость за Семака». Губерниев назвал чемпионство «Зенита» заслуженным

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с победой в чемпионате России.

— И еще про «Зенит» и чемпионство, — написал Губерниев в Telegram-канале. — Гордость и радость за Семака, играл лихо и тренирует прекрасно!Отечественная тренерская школа рулит!

Ранее Губерниев назвал чемпионство «Зенита» заслуженным.