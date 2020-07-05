«Гордость и радость за Семака». Губерниев назвал чемпионство «Зенита» заслуженным
5 июля 2020, 23:50
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с победой в чемпионате России.
— И еще про «Зенит» и чемпионство, — написал Губерниев в Telegram-канале. — Гордость и радость за Семака, играл лихо и тренирует прекрасно!Отечественная тренерская школа рулит!
Ранее Губерниев назвал чемпионство «Зенита» заслуженным.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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