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«Гордость и радость за Семака». Губерниев назвал чемпионство «Зенита» заслуженным

5 июля 2020, 23:50
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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с победой в чемпионате России.

— И еще про «Зенит» и чемпионство, — написал Губерниев в Telegram-канале. — Гордость и радость за Семака, играл лихо и тренирует прекрасно!Отечественная тренерская школа рулит!

Ранее Губерниев назвал чемпионство «Зенита» заслуженным.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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